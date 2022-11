Conto corrente online | perché sceglierlo rispetto ad un conto tradizionale

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 11 novembre 2022) I contisono progettati per rendere più conveniente l’attività bancaria. Questi conti sono dotati di una serie di funzioni che possono essere utilizzate per gestire il proprio denaro in movimento e senza doversi recare spesso in filiale. Se non amate le lunghe file, temete di andare in banca e non vi dispiace utilizzare i servizi digitali per svolgere le vostre attività finanziarie, allora unfa per voi. I contisono intermediari finanziari che operano in base a principi fiduciari e forniscono anche servizi come la gestione del contante, la tenuta dei registri e gli estratti. La differenza tra un...