Conte-Tottenham | niente firma | arriva l’annuncio UFFICIALE

(Di venerdì 11 novembre 2022) Mister Antonioè intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del match frae Leeds: nuovo annuncio sul suo futuro Domani l’obbligo per ilè vincere. Gli… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

L'allenatore delparla del suo ...Commenta per primo Secondo quanto riporta 90 Min , su Choupo - Moting , oltre ad esserci l'interesse del Manchester United , c'è anche ildi Antonio. Oltre all'attacco, gli Spurs hanno come obiettivo, quello di rinforzare anche la posizione di terzino destro .Mister Antonio Conte è intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del match fra Tottenham e Leeds: nuovo annuncio sul suo futuro ...Secondo quanto riporta 90 Min, su Choupo-Moting, oltre ad esserci l'interesse del Manchester United, c'è anche il Tottenham di Antonio Conte. Oltre all'attacco, gli Spurs hanno come obiettivo, quello ...