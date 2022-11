Conte rinvia il rinnovo con il Tottenham «Voglio sentire di meritare un nuovo contratto»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il tecnico del, Antonio, Reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro uscite in Premier League, e dall’eliminazione in Coppa di Lega per mano del fanalino di coda Nottingham Forest, non chiarisce la sua posizione riguardo alcon il club. «Il club dovrà fare le sue valutazioni, e per quanto mi riguardadiun. Sarà importante avere una discussione franca per capire quali sono le nostre realistiche ambizioni. La chiarezza è fondamentale» Ildiè in scadenza a fine anno e nelle ultime settimane sono state tante le voci che hanno parlato di un suo possibile addio Ora alla vigilia nel match contro i Leeds ha spiegato «Dopo la prima parte della ...