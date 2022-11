Conferenza stampa Dionisi | «Bologna in salute | portiamo l’equilibrio dalla nostra»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 novembre 2022), il tecnico del Sassuolo ha parlato in vista dell’ultimo match del 2022 contro ilAlessioha parlato inalla vigilia del match tra Sassuolo e– «Mi aspetto ildel nostro livello, che gioca un derby sentito con un pubblico carico. Sono una squadra in. Dobbiamo rispettarlo, al tempo stesso essere motivati e convinti per provare a fare la partita». BERARDI – «Vediamo, è ancora presto per dire se potrà giocare. Domani c’è giusto l’allenamento di rifinitura. Sicuramente ha più minuti di quelli che ha giocato nella partita precedente». CLASSIFICA – «È presto per guardarla, poi vi dirò cosa ne penso in ...