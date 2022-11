Condannata a morte la donna che uccise l’amica incinta per sottrarle il feto

(Di venerdì 11 novembre 2022) Dopo un processo durato 25 giorni e che ha incluso 142 testimoni, una giuria della contea di Bowie (Texas) ha trovato colpevole Taylor Rene Parker, 29 anni, di aver ucciso nel 2020 la sua amicaper rubarle il, anch’esso morto, e l’haalla pena capitale. L’ufficio del procuratore distrettuale ha dichiarato alla stampa che la giuria ha impiegato circa un’ora di deliberazioni per condannare Parker per l’omicidio di Reagan Michelle Simmons, 21, e del suo bambino, e che alla stessa giuria è stato imposto di scegliere la pena. In alternativa alla, la legge prevede l’ergastolo senza condizionale, ma la giuria ha scelto la pena capitale, emettendo la sentenza mercoledì. Come riporta la CNN, secondo i dati forniti Taylor Rene Parker aveva detto al suo fidanzato e ad altre persone di essere ...

Nessuno tocchi Caino

Il 28 settembre, nel pieno delle proteste delle donne iraniane dopo ladi Mahsa Amini , era ... - "No, non è facile essere donne in Iran" - Iran,a 38 anni di carcere l'avvocata che ...... lavori 'effettuati con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro', avrebbero provocato 'ladi un dipendente della cooperativa che veniva schiacciato da un pioppo ... LESOTHO: INCOSTITUZIONALE LA CONDANNA A MORTE PER STUPRATORI CON HIV Quando gli esami dimostrano che Sheila (Kimberlin Brown) gode di perfetta salute, al punto dal poter essere subito dimessa, per Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è la prova che sia stata tutta una mes ...Una giovane donna del Texas è stata condannata a morte mercoledì per aver ucciso la sua amica incinta per rubare il suo bambino non ancora nato. Secondo i ...