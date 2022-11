Concorso straordinario bis | le GRADUATORIE Aggiornato con Veneto | Piemonte | Liguria

(Di venerdì 11 novembre 2022)bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: 14.000 posti da assegnare, vacanti dal 2021/22. Ma la procedura si è complicata e siamo ad un punto importante: alcuni candidati riusciranno ad avere in tempo la supplenza finalizzata al ruolo, altri dovranno attendere i prossimi mesi ma le modalità sono ancora non del tutto definite. L'articolo .

Ilsi svolgerà nel mese di dicembre e sarà presentato a New York il 16 novembre in ... dell'Umbria e di San Valentino attraverso la musica e il suotalento". ' Si tratta di un'...... oltre che in tutti gli eventi nazionali e internazionali, con sezioni indedicate al ... che rappresenta anche unoitinerario tra i molteplici paesaggi del Lazio, dalla ruralità ...Il nostro concorso deve prevedere una fase limitata di formazione professionale, 3 mesi presso i comuni, dopo di che i comuni fanno un colloquio orale e decidono l’assunzione. E’ un’opportunità ...Nuove supplenze per l'anno scolastico 2022/23 deriveranno dall'assunzione in servizio dei vincitori del concorso straordinario bis.