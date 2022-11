Concorrente GF Vip segretamente gay? “Si proclama etero ma è stato con un noto imprenditore” | la bomba di Deianira Marzano

(Di venerdì 11 novembre 2022) Arriva unasu undell’attuale GF Vip 7 e a lanciarla ci ha pensato l’esperta di gossip. L’influencer non fa nomi ma a quanto pare saprebbe molto sul conto del Vippone il quale celerebbe un bel segreto personale.GF Vip? LaSecondo, infatti, nella Casa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... Fortunatamente tutto si è risolto, visto che è stato poi scoperto che il malore avuto dal compagno delladel talent showcondotto da Milly Carlucci non era legato al suo male: 'Per ...Gf, è bufera su Micol Incorvaia E se davvero fosse colpevole, sarebbe per la famiglia Incorvaia ... In quel caso l'exdel reality ammise la propria colpa: ' Chiedo scusa, voglio andare ...In una clip che sta facendo il giro del web si sente qualcuno intonare l'inno al Fascismo e sembra proprio sia Micol Incorvaia: il video ...Nell'ultima puntata del GF Vip, Pamela Prati è stata eliminata e ha così raggiunto Alfonso Signorini in studio. E proprio nello studio di Canale 5 è arrivato ...