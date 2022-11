Come si stanno ingegnando gli italiani per affrontare il caro bollette

Leggi su tpi

(Di venerdì 11 novembre 2022) L’aumento delle, ormai, è un dato di fatto, per il quale, già da tempo, le persone sipreparando. C’è da considerare che non è aumentato solo il costo della materia energia, ovvero ciò che effettivamente consumiamo, ma anche tutte le spese di contorno. Il Governo ha varato pertanto una serie di aiuti, tra cui il Bonus Sociale, con i quali le famiglie potrannopiù serenamente l’inverno. A tale proposito oggi vorremmo capire quali sono le soluzioni che gliadottando per far fronte al-vita energetico e, quindi, quali potrebbero essere gli escamotage per riceveremeno salate. Al primo posto c’è il confronto tra le migliori offerte luce e gas, operazione che ci permette di passare ad altro fornitore beneficiando di ...