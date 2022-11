Clima | Biden | in gioco c' è la vita stessa del pianeta

Il massimo su cui si spingeranno è una proposta del G7, uno scudo assicurativo globale per ilha evitato il grande tema di questa Cop27, la creazione di una struttura finanziaria che ...Il presidente americano Joeintervenendo alla Conferenza per il, COP27, a Sharm El - Sheikh, in Egitto."Il nostro Dipartimento dell'Energia stima che la nuova legge ridurrà le emissioni ...Milano, 11 nov. (askanews) - 'La crisi climatica riguarda la sicurezza umana, la sicurezza economica, la sicurezza ambientale, la sicurezza ...Tra le proposte fatte dal presidente americano, quella di tagliare le emissioni derivanti dal metano di almeno il 30 per cento al 2030 ...