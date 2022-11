(Di venerdì 11 novembre 2022) Letra" e Pechino è pronta a "portarle avanti costantemente nella giusta direzione". Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, in risposta a una ...

Agenzia ANSA

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, in risposta a una domanda sui giudizi del presidente Usa Joesecondo cui lastarebbe cercando di "mantenere un po' le distanze" ...... quindi, gli occhi sono puntati soprattutto sui più grandi inquinatori al mondo, attori globali come, Stati Uniti e Unione europea, ma anche sui paesi meno sviluppati. Gli Stati Uniti di... Cina a Biden, 'le relazioni con la Russia sono solide' Il viaggio di Scholz in Cina ha riportato l'attenzione sull'immagine che Pechino vuole dare di sé: una potenza pacifica e stabilizzatrice.PECHINO, 11 NOV - Le relazioni tra Cina e Russia sono "solide" e Pechino è pronta a "portarle avanti costantemente nella giusta direzione". Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, ...