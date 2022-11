(Di venerdì 11 novembre 2022), 11 nov. (Labitalia) - Si terrà martedì 15, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica a, l'di, la rappresentanza della dirigenza e delle alte professionalità di tutti i settori socio produttivi, pubblici e privati. Il programma prevede gli interventi del presidente di, Stefano Cuzzilla; del ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo; del sottosegretario all'Economia e Finanze, Federico Freni e del fondatore della Comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi, intervistato da Bruno Vespa che introdurrà e modererà i lavori. "Sarà un momento di confronto importante per parlare dei problemi più urgenti del Paese e passare concretamente ai fatti. Le quattro crisi – ...

...partecipare alla consultazione rispondendo al questionario entro le 23.59 di martedì 15... coordinatoreLazio e componente CSPI - dirigente di una scuola secondaria di secondo grado della ......governo ha prorogato - in quella che probabilmente è stata l'ultima riunione - fino al 18... Ecco perché Stefano Cuzzilla, presidente di- Federmanager, ha rimarcato che "non possiamo più ... Cida: il 15 novembre a Roma l'assemblea nazionale Roma, 11 nov. (Labitalia) – Si terrà martedì 15 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica a Roma, l’assemblea nazionale di Cida, la rappresen ...“Convinti nella visione, concreti nella realtà”Appuntamento il 15 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 12.30. Un’occasione per discutere, con ...