(Di venerdì 11 novembre 2022) Dopo la pausa dovuta ai Campionati Europei, ladelditorna per la sua quinta tappa. La prima gara in territorio neerlandese sarà ospitata dall’inedito percorso die si svilupperà intorno a quello che è uno degli zoo più celebri dei Paesi Bassi. Il programma di domenica 13 si aprirà alle 13:40 con la gara femminile elite. Sarà dunque questa la prima occasione per vedere Fem Vancon la sua nuova maglia di Campionessa Europea. La 20enne neerlandese ha letteralmente dominato in questo inizio di stagione, vincendo otto delle nove corse a cui ha partecipato, comprese le quattro tappe di. Come spesso accade quando si è nei Paesi Bassi, la startlist al femminile è di assoluta eccezione. Saranno infatti presenti tutte le più ...

Una tappa che riporterà il fascino delnel pieno centro cittadino e che metterà a dura prova le abilità degli atleti in un circuito ispirato ad una futuradel Mondo. Una collocazione ...L'Italia di Daniele Pontoni parte indietro nelle gerarchie: chi potrebbe provare a sorprendere è Sara Casasola, che nell'unica partecipazione stagionale indel Mondo a Tabor lo scorso 23 ottobre ha sfiorato la top 10, ma rimanendo per lungo tempo in linea con le migliori. Ad ora sembra l'unica sicura del posto, a giocarsi la partecipazione sono ... Ciclocross, Coppa del Mondo: Van Empel sfida Vos e Brand nello zoo di Beekse Bergen. Masciarelli e Baroni unici azzurri Tutti e tre dovremmo vederli insieme per la prima volta insieme al Vestingcross il 27 novembre, settima tappa della Coppa del Mondo. La gara di correrà a Hulst in Olanda, lo ha detto l'organizzatore ...Ovindoli – Sono cominciate questa mattina le operazioni di disegno e tracciamento del percorso che domenica 13 novembre ospiterà in Ovindoli la tappa numero 5 del Giro d’Italia Ciclocross. Entra dunqu ...