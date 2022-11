Ciclismo | Matteo Trentin | “Pogacar? L’anno prossimo non punterà solo al Tour de France”

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ormai da tanti anni in gruppo, un corridore comeha imparato a gestire i momenti e a capire i compagni di squadra. Il ciclista italiano in forza all’UAE Team Emirates, intervenuto nella trasmissione RadioCorsa di Raisport, ha parlato di Tadej: “Era da Valverde che non si vedeva un corridore competitivo dalla prima all’ultima corsa del. È impressionante come migliora più la corsa diventa dura, se vediamo le volate che ha vinto sono sempre state volate di corse molto combattute, molto tirate. Anche se alla Tre Valli Varesine sono arrivati molti corridori, la corsa è stata veramente dura. Nelle volate di gambe, diventa praticamente un velocista“. Poi ha aggiunto: “Come persona fa tutto con il sorriso, prende tutto con filosofia, gli piace fare il corridore e traspare sia quando vince che, ...