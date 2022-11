Chiara Ferragni | Fedez - Rkomi su TikTok | ' Ecco come litigano gli italiani'

(Di venerdì 11 novembre 2022)è la regina indiscussa dei social , in particolare di Instagram , ma l'imprenditrice digitale si diverte anche su. Sul proprio profilo posta infatti video ironici seguendo i ...

è la regina indiscussa dei social , in particolare di Instagram , ma l'imprenditrice digitale si diverte anche su TikTok . Sul proprio profilo posta infatti video ironici seguendo i ......positivo La tua pubblicità qui Invia segnalazioni Radio Sound Piacenza 24 WhatsApp 333 7575246 - Invia Messenger Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate a Piacenza La sorella di,...Chiara Ferragni è la regina indiscussa dei social, in particolare di Instagram, ma l'imprenditrice digitale si diverte anche su TikTok. Sul proprio profilo posta infatti video ...Fedez e Rkomi ieri hanno litigato a X Factor per le loro opinioni diverse sull’esibizione di Joelle, concorrente dell’edizione: dopo la ...