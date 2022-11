Centro di Medicina Integrata San Giuseppe Moscati | dove si curano insieme corpo | mente e spirito

(Di venerdì 11 novembre 2022) (Adnkronos) – Nella struttura sanitaria di Trepuzzi, in provincia di Lecce, si segue un nuovo approccio diagnostico – terapeutico che integra diverse scienze “alternative” allatradizionale. Per un benessere completo della persona Lecce, 11 novembre 2022. Quando il dottor Antonio Rizzo, medico chirurgo di ortopedia e specializzato in traumatologia sportiva, ebbe l’idea di aprire unsanitario a Trepuzzi, in provincia di Lecce, volle creare una struttura che seguisse la sua visione dellae della cura, ossia ricercare il benessere globale dell’individuo attraverso la sinergia tra varie discipline. “Già all’inizio degli studi universitari – spiega il dottor Rizzo, fondatore e direttore sanitario deldiSan...

Centro di medicina

...in cui la debacle ha bruciato di più perché a vincere è stato il destra -e non il- ... ENZO SALERA È laamara per il Partito Democratico. Quella che devi mandare giù a ...Le loro cure saranno trasformate", spiega Cedric Ghevaert, docente diTrasfusionale e ... Secondo ilNazionale Sangue , si tratta di un dato in ripresa se confrontato al 2020, ma ... Centro di medicina Sacile, un nuovo poliambulatorio al servizio della città - Centro di Medicina CANNOBIO - 10-11-2022 -- Da oggi, venerdì 11 novembre 2022 è attivo presso la Casa della Salute di Cannobio – Centro Medicina Attiva - un ambulatorio di Otorinolaringoiatria con la presenza dei medici ...Il 27 ottobre, presso la Sala del Commendatore del Presidio Ospedaliero Santo Spirito In Sassia, ha avuto luogo un incontro promosso dalla Biblioteca Alessandro Liberati, che ancora una volta ha prova ...