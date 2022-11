(Di venerdì 11 novembre 2022) Programma Gol. Già attivate 680 doti formazione per un valore di 3 milioni. Contratti per 984 utenti. Il presidente Gandolfi: a Bergamo strategie mirate.

L'Eco di Bergamo

Il nostro obiettivo è mettere questi dati a disposizione dei territorimigliorare la vivibilità e la sostenibilità deiurbani, al servizio dei cittadini e delle amministrazioni che ...È una maxi - operazione quella messa a segno daioperativi Sicurezza cibernetica della ... In totale l'inchiesta conta 70 indagati a vario titoloassociazionedelinquere a carattere ... Centri per l'impiego: 7mila persone pronte per corsi e nuovi lavori Pannelli con i nomi e i volti degli operatori realizzati dall’associazione La Doppia Elica in collaborazione con il fotografo Paolo Loffi ...La Questura di Ragusa in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Donne a Sud” di Vittoria, ha organizzato presso il Centro Direzionale Zona Artigianale “Sac. Giovanni Rollo” di Ragusa, una conferen ...