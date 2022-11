Cedola minima BTP Italia novembre 2028 è scontatissima E quella definitiva?

(Di venerdì 11 novembre 2022) L’emissione del BTPinizia nel modo più prevedibile possibile. Il Tesoro ha infatti reso noto che lagarantita del nuovo BTPsarà pari all’1,6%. Si tratta di una sorta di minimo sindacale che le analisi più avanzate, compresache abbiamo condotto su RisparmiOggi, avevano provato a scacciare puntando almeno su un tassore minimo dell’1,7%. Speranza vana visto che, alla fine, ad imporsi nella stanze del MEF è stata la linea più prudente che potesse esistere:di partenza all’1,6% come nel caso della precedente emissione di giugno. Insomma per evitare di fare nel passo più lungo della gamba, alla fine il Tesoro ha deciso di restare nel solco della continuità. Il ...

MILANO - Il Tesoro scalda i motori per il collocamento del diciottesimo Btp Italia , il titolo legato all'inflazione e pensato prevalentemente per i risparmiatori retail. La tappa di oggi riguarda il ...In tarda mattinata è attesa dal Tesoro la comunicazione sullagarantita del nuovo Btp Italia novembre 2028, a disposizione degli investitori al dettaglio da lunedì a mercoledì della ...Cambio euro/dollaro oltre 1,03 con l'inflazione Usa, inferiore al previsto a ottobre, che alimenta le speranze di un rallentamento del ritmo dei rialzi del costo del denaro da parte della Fed ...Il nuovo titolo legato all'inflazione sarà in collocamento dal 14 novembre al 16 per il risparmiatore individuale, salvo chiusura anticipata ...