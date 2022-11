Castelbelforte Mantova | operaio muore travolto da camion in azienda

Un operaio di 40 anni è morto nel pomeriggio in uno stabilimento che produce prefabbricati a). La vittima è un uomo di nazionalità marocchina che abitava a Goito, nel Mantovano, ed era dipendente di una ditta esterna che aveva in appalto alcune lavorazioni nello ...Un operaio di 40 anni è morto nel pomeriggio di venerdì, 11 novembre, in uno stabilimento che produce prefabbricati a). La vittima è un uomo di nazionalità marocchina che abitava a Goito , nel Mantovano, ed era dipendente di una ditta esterna che aveva in appalto alcune lavorazioni nello ...L'ennesima morte sul lavoro, questa volta nel mantovano. Un operaio di 40 anni è morto nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 novembre, in uno stabilimento che produce prefabbricati ...Incidente sul lavoro nel Mantovano, in uno stabilimento che produce prefabbricati. L'uomo, di Goito, ha perso l'equilibrio per cause imprecisate. Investito, è morto sul colpo ...