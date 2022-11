Caso Omerovic | il Pm accusa gli agenti | ' Picchiato | preso per i piedi e gettato dalla finestra'

Ildi Hasib, il disabile finito in ospedale a Roma a luglio dopo un blitz della polizia nella sua abitazione a Primavalle, potrebbe essere a una svolta. Secondo la ricostruzione del Pm ...Leggi ancheHasib, l'ipotesi della "spedizione punitiva" degli agenti: saltano le prime teste in poliziaHasib, la versione del poliziotto della perquisizione: 'Si è ...Per il Pm del caso di Hasib Omerovic, il disabile finito in ospedale a Roma a luglio dopo un blitz della polizia nella sua abitazione a Primavalle, l'uomo è stato picchiato dagli agenti e poi gettato ...Le accuse per quattro poliziotti della questura di Roma sono pesantissime: avrebbero picchiato e minacciato Hasib Omerovic, un ragazzo sordomuto, poi lo avrebbero preso per i piedi e gettato dalla fin ...