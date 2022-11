Cartelle esattoriali | verso il condono fino a questa cifra

Leggi su consumatore

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il governo studia un modo per sollevare i contribuenti in difficoltà considerata la doppia problematica della pandemia e del caro bollette Le attività economiche sono in piena ripresa da diversi mesi nonostante la pandemia non sia stata sconfitta in via definitiva. Parallelamente sono riprese anche le attività amministrative e di riscossione dei tributi. Soltanto in L'articolo proviene da Consumatore.com.