Caro carburanti - Il taglio delle accise resterà in vigore fino al 31 dicembre

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ilè stato prorogato ulteriormenteal 31prossimo: è quanto ha stabilito il governo nel Dl Aiuti Quater, confermando le anticipazioni inserite pochi giorni fa nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef). Dunque, sarà validoalla fine dell'anno il provvedimento varato dall'esecutivo Draghi a marzo, e poi più volte prolungato, con l'obiettivo di ridurre gli esborsi a carico degli automobilisti. L'attuale disposizione, in scadenza il 17 novembre prossimo, prevede una riduzione di circa 30 centesimi di euro per benzina e gasolio e di circa 10 per il Gpl, mentre sul metano per autotrazione viene applicata un'Iva ridotta al 5%. Il monitoraggio. Per il nuovo...