Cara Meloni | sull’immigrazione è il momento di mostrare gli attributi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 11 novembre 2022) Roma, 11 nov – Il premier Giorgia, ora, devegli. Non c’è un altro modo per vedere la cosa, dopo le ennesime e vergognose ingerenze francesi sul caso Ocean Vikings.o suicidio, se vogliamo porre in essere tutte le alternative disponibili. Il silenzio dopo le aggressioni francesi Finora non si muove una mosca. Il presidente del Consiglioè nel più assoluto silenzio. Un silenzio preoccupante e inquietante, considerando che dall’altra parte di rumore c’è chi ne ha fatto tantissimo, e in maniera vergognosa. La Francia presunta amica dell’Italia (tra l’altro, chi continua a diffondere questa fesseria andrebbe preso a pomodorate, per essere gentili) ha parlato e straparlato come nel suo, fastidioso, “stile”. Dapprima con quell’imbarazzante gioco delle tre carte ...