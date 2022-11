Caporalato | tre arresti nel foggiano Sequestro di beni

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 11 novembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di San Severo (FG) e del Comando CC per la tutela del lavoro – N.I.L. di Foggia, unitamente a militari della SAT 11° Reggimento Puglia, hanno dato esecuzione, in San Severo (FG), ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale a carico di 5 persone (2 soggetti in carcere, 1 aglidomiciliari e 2 sottoposte all’obbligo di dimora). Si è proceduto, inoltre, alpreventivo delle sedi operative, deimobili registrati e degli immobili con conseguente assoggettamento a controllo giudiziario di n. 4 aziende agricole. Il provvedimento in parola è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Foggia. L’operazione “JOB & PAY” – iniziata a seguito di un sinistro stradale avvenuto in una mattinata di ottobre 2020 e ...