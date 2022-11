Campolattaro | domani presentazione del Centro d’Ascolto Caritas della Zona Tammaro

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sabato 12 novembre, alle ore 10,30, alla presenza dell’Arcivescovo di Benevento, mons. Felice Accrocca, sarà presentato il primo, presso il Salone del Castello di. Come emerso da un primo confronto in diverse sedi, nellaPastoralesi rende necessaria l’attivazione almeno di due Centri, così da poter offrire, a chi lo desidera, un punto di riferimento più immediato rispetto ai servizi già offerti presso la sedediocesana di Benevento. Si parte con un primo presidio che potenzialmente, su indicazione dei parroci, qualora ce ne fosse bisogno, potrà ...

Ottopagine

Bene i 2 milioni per le luminarie di Salerno ma non si può lasciare a secco gli altri '... La diga di Capolattaro non sia un alibi E poi incalza 'La diga dinon sia un alibi. L'opera ...a San Leucio del Sannio sbarcano tre giovani musiciste provenienti da Belgio e Olanda, per ... si svolse quasi per intero presso l'Oasi WWF di, ma stavolta è itinerante ... Luci d'artista e fondi per Natale: Mastella incalza De Luca