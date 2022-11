Cambiaghi e Parisi segnano | Vicario para tutto | Empoli ok | la Cremonese resta senza vittorie

Alfredo Pedullà

Marin colpisce il palo, poco doporaddoppia dopo una respinta di Carnesecchi su, anche se resta il sospetto di una spinta su Zanimacchia. Si chiude nel recupero col palo di Dessers, ...Commenta per primo Empoli - Cremonese 2 - 0 (primo tempo 0 - 0) Marcatori: 1' st, 43' stEmpoli (4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Ebuhei, Ismajli, Walukiewicz,; Akpa Akpro (21' st Fazzini), Grassi (21' st Marin), Bandinelli (32' st Henderson); Bajrami; Lammers (1' ... Cambiaghi-Parisi: 2-0 Empoli. Ora Alvini è nei guai EMPOLI (ITALPRESS) – L’Empoli ringrazia un super Vicario e incassa 3 punti fondamentali in ottica salvezza battendo in casa per 2-0 una ...Meglio la Cremo ma poca incisività sotto porta Il primo squillo della partita è di marca Empoli, una sorta di telefonata aerea di Grassi su calcio d’angoli. I primi pericoli concreti, però, li porta l ...