Calenda sulla disumanità dà una mano al governo Meloni | La Francia ha esagerato'

(Di venerdì 11 novembre 2022) Carlo, con uno dei suoi quotidiani e consueti tweet, è andato in soccorso al, in grave difficoltà dopo l'incidente diplomatico con lasul caso migranti , con la nave ...

Carlo, con uno dei suoi quotidiani e consueti tweet, è andato in soccorso al governo Meloni , in grave difficoltà dopo l'incidente diplomatico con la Francia sul caso migranti , con la nave Ocean ...L'ha tradita perché c'è stata l'Opa renziana ,quale non è mai stata fatta una riflessione. E mai - continua - il Pd si è liberato da quella vicenda, che è seria . Adesso ci sonoe ...Il leader del Terzo Polo a propisito della minaccia francese di ripercussioni sulle relazioni bilaterali per il caso Ocean Viking: evitare di ...Carlo Calenda sta con il governo Meloni. La guerra con la Francia sui migranti diventa più grave ogni ora che passa e anche il leader di ...