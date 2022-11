Calciomercato Milan – Kalulu | ecco il rinnovo | è il settimo del 2022 News

1 A casatiene banco la questione legata ai rinnovi dei contratti. Ieri è arrivata la firma del difensore francese Kalulu fino al 2027 con tanto di aumento di stipendio. Come si legge su Tuttosport , ora ...... ' Mi sono innamorato di Cagliari e dell'accoglienza delle persone - ha proseguito l'ex- Sono felicissimo di essere qui, la passione per questa maglia è impressionante. Mi farebbe piacere ...Dionisi senza lo squalificato Luperto, Alvini ritrova Dessers per la panca e fa affidamento totale su Carnesecchi, eroe col Milan. Se non si fosse capito, vado sul punto per uno. Ancora di più mi ...E comunque domenica Karsdorp contro il Torino non giocherà”, si legge. BRAHIM DIAZ – Rischia la panchina Ante Rebic questa volta nel Milan. Stefano Pioli ha in mente una linea a tre sulla trequarti ...