Calciomercato Inter | Skriniar vicino al rinnovo | la cifra offerta

(Di venerdì 11 novembre 2022) Milanha deciso: ilsi farà. Rifiutata la corte del PSG, lo slovacco è pronto a prolungare con i nerazzurri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, prima del match di mercoledì sera con il Bologna, ha avuto luogo un altro incontro decisivo con il suo entourage che ha avvicinato sempre di più le parti, come confermato dallo stesso AD Marotta nel post-gara.A tal proposito, il giocatore avrebbe deciso di non basare le proprie richieste sull’da circa 9 milioni di euro netti a stagione, giunta ai suoi agenti durante la scorsa estate dai parigini. Difatti, l’ex Samp avrebbe deciso di firmare un nuovo accordo fino al 2027 con l’che potrebbe sforare i 6 milioni di euro l’anno, inclusi eventuali ...

Io penso di averli fatti e di essere arrivato all', per restare, al momento giusto. Se sono diventato il giocatore che sono, devo ringraziare tutti i tecnici che ho avuto. Ma uno su tutti, Juric'...(3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi. Inter, il diktat di Marotta per il mercato di gennaio: 'Solo rinforzi più forti'. Sono 3 i colpi possibili Che bello sentirlo dire da un giocatore che ha fatto la storia del calcio, nel mio stesso ruolo poi. Quando esci dal settore giovanile, devi fare i tuoi i step di crescita. Io penso di averli fatti e ...