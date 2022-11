Calcio | Zaniolo | mai pensato di rifiutare chiamata Italia

(Di venerdì 11 novembre 2022) "Mi è dispiaciuto leggere che non sarei disponibile per la Nazionale: come sempre rispetterò le scelte del ct Mancini, ma non ho maidi risparmiarmi e di non rispondere a una eventuale ...

Nicolò Zaniolo non ci sta. Il calciatore della Roma ha deciso di prendere la parola e rispondere in maniera diretta alle voci che sono emerse nel corso della mattinata. Secondo alcune fonti infatti il giocatore non sarebbe disponibile per la Nazionale.

Paulo Dybala torna ad allenarsi con la squadra. Questa mattina l'attaccante ha preso parte alla seduta in preparazione della partita contro il Torino e domenica sarà convocato.