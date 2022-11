Calcio | Roma Dybala torna in gruppo | punta il Torino e il Mondiale

... gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023 .;di inizio ... coadiuvati dagli assistenti Salvatore Affatato di Domodossola e Claudio Barone di; quarto uomo ...L'argentino lavora con i compagni ad un mese dalla lesione al retto femorale rimediata contro il Lecce- Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo a Trigoria con la sua. L'attaccante argentino, ad un mese dalla lesione al retto femorale sinistro rimediata contro il Lecce, ha preso parte ad un lavoro parziale e si avvicina alla convocazione per il match contro il ...L'argentino lavora con i compagni ad un mese dalla lesione al retto femorale rimediata contro il Lecce ROMA (ITALPRESS) - Paulo Dybala è tornato ...È tregua tra José Mourinho e Rick Karsdorp. L'olandese, oggi, era in campo con i compagni per l'allenamento. Non è ancora sicuro, però, che Mourinho lo convochi domani per la partita di domenica contr ...