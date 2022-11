Calcio | i convocati dell’Inghilterra per i Mondiali | fuori il milanista Tomori ed i giallorossi Abraham e Smalling

Non va in azzurro per le due amichevoli contro Albania e Austria , il suo nome non figurerà tra iche saranno comunicati oggi. Nicolò contro il Sassuolo ha faticato anche in una ...Trentuno i giocatori selezionati da Mancini: prima chiamata per gli juventini Fagioli e Miretti, così come per l'attaccante classe 2006 dell'Udinese Simone Pafundi (giàin passato ma solo per lo stage). Torna a distanza di un anno Federico Chiesa. Le gare in programma sono le amichevoli contro l'Albania del 16 novembre e contro l'Austria del 20 ...Prima chiamata per il giovane attaccante della Roma, presente nella lista dei 25 giocatori diramata dal ct Paolo Nicolato. Ritorno in U21 per Matteo Cancellieri ...Niente Mondiale per gli Azzurri, che dovranno accontentarsi di due amichevoli contro squadre di seconda fascia, pure loro assenti in Qatar, ovvero Albania (si giocherà mercoledì 16 novembre, ore 20.45 ...