Calcio femminile | Italia-Austria 0-1 | azzurre sconfitte in amichevole a Lignano Sabbiadoro

(Di venerdì 11 novembre 2022) E’ arrivata una sconfitta per la Nazionalena diimpegnata sul rettangolo di gioco dello stadio ‘Guido Teghil’ di. Lesono state battute 1-0 dall’inper via del gol al 43? di Julia Hickelsberger-Fuller. Una prestazione nella quale la selezione di Milena Bertolini ha evidenziato dei limiti difensivi importanti di cui la compagine avversaria ha saputo approfittare. Nello stesso tempo anche in fase offensiva c’è stata poca concretezza, rispetto a quanto la formazione è riuscita a costruire. Le nostre portacolori torneranno in campo martedì 15 novembre per affrontare l’Irlanda del Nord a Belfast, sempre in. L’obiettivo sarà chiudere il 2022 con una vittoria, ...