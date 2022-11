Bundesliga 2022 2023 | il Borussia Moenchengladbach batte il Dortmund 4-2

...il match valido per la 15° giornata diMÖNCHENGLADBACH - Tra le partite della giornata 15 del campionatoc'é Monchengladbach - Dortmund , in programma Venerdì 11 novembre...Le formazioni ufficiali di Borussia Monchengladbach - Borussia Dortmund , 15giornata di/2023 . Interessante scontro diretto tra due squadre che a inizio stagione puntavano a zone ben più nobili della classifica: i padroni di casa sono infatti noni a 19 punti, mentre ecco, ...salta Kobel e segna il decimo gol in questa Bundesliga. 3-1 per il Gladbach alla mezz'ora, ma il finale è tutto giallonero: Schlotterbeck segna in tap-in al 40' sfruttando un errore di Olschowsky, ...Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 4-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida della quindicesima giornata di Bundesliga 2022/23.