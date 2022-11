Bruxelles | poliziotto ucciso a coltellate da uomo che grida “Allah Akbar” Indaga la Procura antiterrorismo

Unè stato ucciso a coltellate a: a renderlo noto è stata la procura della capitale belga. L'aggressione è avvenuta nel quartiere di Schaerbeek e, secondo le prime informazioni ..."Una delle nostre pattuglie è stata aggredita da un uomo armato di coltello", ha riferito la polizia di- Nord. L'uomo è stato "neutralizzato" e ora è ricoverato in ospedale: secondo ...A Bruxelles un poliziotto è stato ucciso a coltellate. Come reso nota dalla procura della capitale belga, l'aggressione è avvenuta nel quartiere di Schaerbeek e ha visto coinvolto anche un altro agent ...Attacco terroristico in Belgio. Due poliziotti sono stati accoltellati a Bruxelles, nel quartiere Schaerbeek su rue d’Aerschot nei pressi della ...