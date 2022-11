Bruxelles ha approvato la modifica di una legge che permetterà alle coppie gay maschili dello stesso sesso di beneficiare del contributo previsto per le mamme Il Belgio avanti anni luce

Formiche.net

...contro muro con Parigi in un momento dove sono tante e delicate le questioni aperte a. ... cosa dirà in diretta video Nella giornata di ieri il Consiglio dei ministri hail decreto ...Il bilancio dello stato sarebbe stato, a preventivo e a consuntivo, così come programmato e comunicato per tempo a. É servito negli anni a far avvicinare il più possibile il ... Ecco l’Unione della salute approvata da Bruxelles e spiegata da Sandra Gallina Iprezzi al consumo dovrebbero salire dell'8,5% quest'anno, del 6,1% nel 2023 e del 2,6% nel 2024.Rispetto alle previsioni di inflazione pubblicate in estate, spiega la Commissione europea, si tratta ...Dopo alcuni rinvii, sono arrivate le attese proposte della Commissione Europea sulla normativa Euro 7 per i nuovi limiti alle emissioni. Non solo legate alla CO2, per la quale è stato già deciso l’arr ...