I nuovi sensori Fit a programmazione universale consentono ai grossisti e alle officine di coprire un'enorme quota del mercato dei veicoli con soli quattro codici prodotto, risparmiando ... Bosch Quick Fit, solo 4 sensori di pressione per pneumatici universali Dal 2014, tutti i nuovi veicoli immatricolati nella UE devono essere dotati di un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS). In genere, i sensori misurano la pressione degli pneu ...