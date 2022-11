Borsa | Europa chiude contrastata | Parigi +0 | 64%

Le Borse europee chiudono contrastate. Parigi registra un +0,64% con il Cac 40 a 6.598 punti. Francoforte è sugli stessi livelli (+0,63%) con il Dax a 14.235 punti. In flessione Londra che paga il ...... mentre Parigi ( CAC 40 ) e Francoforte ( DAX 30 ) sono state le migliori in, In calo Madrid ... nella seduta odierna sale a 1,029 verso il biglietto verde, un livello che innon si vedeva ...Le Borse europee chiudono contrastate. Parigi registra un +0,64% con il Cac 40 a 6.598 punti. Francoforte è sugli stessi livelli (+0,63%) con il Dax a 14.235 punti. In flessione Londra che paga il dat ...Effetto Cina e inflazione Usa,-14% gas su price cap in vista (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 nov - L'onda lunga dell'inflazione Usa di ottobre sotto le attese, che fa sperare in una Fed me ...