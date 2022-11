Bonus TV in scadenza | affrettatevi | mancano pochissime ore per richiederlo

(Di venerdì 11 novembre 2022) Sta per scadere ilerogato dallo Stato per acquistare televisori e decoder di nuovissima generazione ottenendo degli sconti Da qualche mese il Governo ha lanciato la possibilità per i cittadini italiani di acquistare televisori in HD e decoder compatibili a prezzi decisamente convenienti, così da mettersi in paro con la digitalizzazione di tutti i L'articolo proviene da Inews24.it.

Partiamo dai tre, inal 31 dicembre 2022, inerenti al mondo dell' edilizia . "facciate" : inizialmente il sussidio copriva l'ammontare delle spese per il rifacimento delle ...... ilresta super al 110% fino al 31 marzo 2023 . I risparmi in arrivo della revisione del ... ci saranno tre mesi di tempo in più per non perdere l'agevolazione: laper il completamento ...Superbonus con aliquota ridotta al 90 per cento dal prossimi anno. Villette ammesse solo se prima casa e con limiti di redditi del proprietario. Proroga ...Esteso a fine dicembre il credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di elettricità e gas. Per le famiglie rafforzato il bonus sociale elettrico ...