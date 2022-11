Bolzano | chirurgia toracica all' avanguardia negli interventi mininvasivi

La Voce di Bolzano

Marc Kaufmann - Primario Servizio Anestesia ASLRainer Oberhollenzer - Primario Cardiologia ASLFlorian Zerzer - Direttore Generale ASLVideo MONTATO 11 novembre 2022...72% del totale dei pazienti marchigiani che ha fatto un intervento dioncologica) si sono ...al 12esimo posto in Italia tra le regioni (13esimo se si calcola la provincia autonoma di... Intervento di chirurgia valvolare all'Ospedale di Bolzano BOLZANO. All'Ospedale di Bolzano è stata impiantata la centesima valvola cardiaca protesica con la tecnica mininvasiva "Tavi". In passato, le persone con un forte restringimento della valvola aortica, ...eccellenza nel campo della chirurgia plastica e ricostruttiva, con sei sedi in Italia, Bolzano, Verona, Cagliari, Catania, Milano e Padova. “L’apparire diventa la base e questo è sicuramente aiutato ...