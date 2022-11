Bologna-Sassuolo | online la conferenza stampa di Mister Dionisi

- Calcio, ildomani alle 20,45 in campo al Dall'Ara contro ilnell'ultima gara prima della lunga sosta di campionato per dare spazio al Mondiale. "in salute e con interpreti ...... domenica 13 novembre è infatti in programma la gara interna contro la Volley Hermaea Olbia, valida per la quinta giornata di Regular Season:ed Olbia - che si sono sempre affrontate da ...Ancora non è cominciata la sosta per i Mondiali del Qatar ma già si sente la nostalgia della Serie A TIM Nessun problema, ...Ultima gara prima della sosta per il Sassuolo. Domani, alle 20.45, i neroverdi saranno ospiti del Bologna in un derby che promette spettacolo. Alla vigilia della gara, Alessio Dionisi ha parlato così ...