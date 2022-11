Bologna | manichino Meloni impiccato a testa in giù

Undi Giorgia Meloni appeso a testa in giù sotto le Due Torri. Così due collettivi dihanno deciso di manifestare il loro dissenso verso le politiche del nuovo governo e contro il caro ...- "Abbiamo appeso undi Giorgia Meloni, vestita da militare, a testa in giù. Tra poche settimane arriverà in città. Non sarà mai la benvenuta a". Lo dice Federico, un ...(Adnkronos) – Un manichino raffigurante Giorgia Meloni appeso a testa in giù a Bologna in una manifestazione dei collettivi contro il governo. “Molto grave quanto avvenuto oggi a Bologna, dove esponen ...Giorgia Meloni in tenuta mimetica e appesa a testa in giù nel centro della città: è il gesto choc compiuto a Bologna dagli attivisti dei collettivi Cua e Laboratorio Cybilla ...