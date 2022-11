Bimbi costretti a frequentare il padre violento | madre sospesa e Italia condannata

L'Italia ha violato l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto al rispetto della vita privata e familiare), fallendo nel ...Pollice verso della Corte di giustizia per i diritti umani nei confronti dell'Italia per non aver tutelato due bambini e averlia frequentare il padre alcolista e tossicodipendente, per altro accusato di violenza domestica. I giudici di Strasburgo hanno anche stigmatizzato la decisione dei colleghi italiani che ..."Sono giorni tristi per tutti noi, per Milano e non solo - ha detto la presidente dell'Aula Elena Buscemi chiedendo il momento di raccoglimento - perché la morte di un ragazzo è sempre qualcosa che ...La Cedu – Corte Europea dei diritti umani – ha condannato per la settima volta (la quarta solo nel 2022) lo Stato italiano per non aver tutelato una donna vittima di violenza e i suoi figli. Dopo la c ...