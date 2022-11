Biden al Cop27 | ' Mi scuso per ritiro Usa da accordo Lottare contro cambiamento climatico è imperativo'

RaiNews

"E in gioco la vita del pianeta". Lo ha detto il presidente statunitense, Joe, intervenuto alla conferenza sul clima () delle Nazioni Unite a Sharm El - Sheikh, in Egitto., che si e' "scusato" per la decisione del suo predecessore, Donald Trump, di uscire dall'...chiede scusa per ritiro Usa da accordo di Parigi leggi anche, Thunberg: "Serve pressione pubblica per risolvere i probroblemi Parlando allaha chiesto scusa per il ritiro ... Biden alla Cop27: "Faremo la nostra parte per evitare inferno climatico, mio impegno è incrollabile" Al Summit di Sharm el-Sheik, il presidente Usa ha ricordato che la sua amministrazione ha varato il più grande pacchetto di investimenti climatici della storia americana ...«Lottare contro il cambiamento climatico è un imperativo». Il presidente americano Joe Biden interviene alla conferenza sul clima Cop27 a Sharm el ...