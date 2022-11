Bicchieri spaiati | Scopri come riciclarli a Natale! Tantissime idee per te

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 11 novembre 2022) In casa avete accumulato tanti, e non volete buttarli? Potete riutilizzarli per creare delle decorazioni o delleregalo, da usare per le festività natalizie. 1. Segnaposto Per abbellire la vostra tavola di Natale, aggiungete dei ballon di vetro capovolti, con delle piccole palline dorate all’interno della “pancia” del bicchiere, appoggiate sopra di essi delle piccole candele ed eccovi degli elegantissimi segnaposti per ogni ospite. Fonte immagine 2. Decorazione tutta bianca Per ricordare il candore della neve, realizzate una decorazione tutta bianca con delle grosse candele perlate, dei fiocchi di carta, dei nastri in raso e delle piccole palline di tonalità chiare. Semplice, ma di grande effetto. Fonte immagine 3. Alzatine per dolci Deia stelo lungo, anche di dimensioni o di altezze ...