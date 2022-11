Benedetto Croce vota Giorgia Meloni?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) Prosegue la beatificazione a tassametro del governante di turno per cui Mario Draghi era il migliore dei migliori e ora avengono attribuite ascendenze liberali. Operazioni-smacchiatutto, nel caso dell’algido banchiere per cancellare precedenti non troppo lusinghieri (dai trascorsi in Goldman Sachs a una naturale predisposizione al fancazzismo sin dall’età giovanile, per cui in Banca d’Italia era abituale la battuta; “dov’è Draghi?”. “A sì, è a giocare a golf”). Per la/il neopresidente destrorsa/o dall’infanzia, una ripulitura ideologica per dotarla/o del solito passepartout politicamente corretto quale chiave d’accesso ai circoli esclusivi del potere occidentale. Con il birignao della Conchita De Gregorio a fungere da trait d’union nel cambio di bersaglio della cortigianeria. E guai a chi ne denuncia l’indecenza. Ne ha pagato il fio ...