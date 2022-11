Benedetta Parodi e Fabio Caressa | festeggiano 23 anni di nozze | ' Il segreto del matrimonio? Il ' patto del pigiama' '

e Fabio Caressa festeggiano 23 anni di matrimonio e 25 anni di unione. I due giornalisti si sono conosciuti nel 1997 e da quando hanno deciso di stare insieme non si sono più lasciati., Fabio Caressa e il "patto del pigiama": svelato il segreto del loro amore "Mai stare in pigiama o in tuta", "Se uno tende al divismo, l'altro lo tira subito giù" raccontano al ...Benedetta Parodi e Fabio Caressa festeggiano 23 anni di matrimonio e 25 anni di unione. I due giornalisti si sono conosciuti nel 1997 e da quando hanno deciso di stare insieme non si ...Sabato 12 novembre i volontari di Fondazione AIRC tornano nelle piazze delle nostre città con i Cioccolatini della Ricerca. Scegliendo una o più confezioni di Cioccolatini AIRC facciamo oggi un gesto ...