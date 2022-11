Belgio | poliziotto ucciso a coltellate al grido “Allah Akbar” | ecco chi è il killer

(Di venerdì 11 novembre 2022) Roma, 11 nov – Torna il terrore jihadista in, dove unè statoa Bruxelles. Ilha aggredito l’agente nel quartiere di Schaerbeek e stando a quanto riferito da diversi testimoni e dai media locali, ha gridato “” prima di pugnalare l’agente. L’attacco ha coinvolto dueed è avvenuto ieri sera, poco dopo le 19, in Rue d’Aerschot, nei pressi di Gare du Nord, una delle stazioni ferroviarie di Bruxelles. Il primo ministro del, Alexander De Croo, nel commentare il drammatico fatto ha rivolto un messaggio ai poliziotti che “rischiano la vita ogni giorno per garantire la sicurezza dei nostri cittadini”, evidenziando che “il dramma di oggi lo dimostra ancora una volta”. Il ...

