Beatrice Valli è incinta | la famiglia con Marco Fantini si allarga | aspettano il quarto figlio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 novembre 2022) Da qualche giorno,era stata vista con un “pancino” in bella vista. Ora, la nota modella italiana, ha spiegato il motivo, attraverso una lieta notizia: aspetta il. Lache ha creato con l’artistasi, per la felicità di entrambi. Attraverso un annuncio su Instagram, l’influencer ha voluto spiegare come il rigonfiamento della pancia non fosse dovuto al lattosio, come aveva detto nei giorni scorsi, ma bensì all’inizio della gravidanza. IldiL’influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sale quindi a quota quattro figli. Il primo bambino, Alessandro, è nato dalla precedente relazione con l’ex ...