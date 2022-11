Bayern Monaco | Pavard | “Un onore questo club | ma forse è il momento di provare qualcosa di nuovo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il difensore francese del, Benjamin, ha confermato la sua volontà di non voler rimanere con i bavaresi, nonostante il suo contratto in scadenza a giugno 2024. Ecco le sue parole a L’Equipe: “Non ho ricevuto proposte specifiche per prolungare il contratto. Ora sono concentrato sul Mondiale. Ho un rispetto incredibile per ildove ho imparato cosa serve per giocare ai massimi livelli. È unindossare la maglia di. Gioco in Germania già da 7 anni, ho vinto tutti i trofei possibili con il. Non mi dispiacediè il. Perché non scoprire unpaese, una nuova cultura? ...