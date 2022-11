Basket | quando la prossima partita degli azzurri? Georgia-Italia | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022) Doppio impegno per glidi Gianmarco Pozzecco nella corsa a un posto ai Mondiali 2023 die l’scenderà in campo questa sera contro la Spagna, prima di affrontare la. Dopo la sfida con Scariolo, dunque, per Spissu e compagni appuntamento lunedì 14 novembre alle 19 a Tbilisi. Aspettando le sfide di questa sera l’guida il girone L con 5 vittorie e 1 sconfitta, proprio come la Spagna che affronterà questa sera. Glia Pesaro puntano a vincere per balzare da soli in testa e mettere un tassello probabilmente decisivo verso la qualificazione iridata. La, invece, è attualmente quarta con 3 vinte e 3 perse e sfiderà l’Islanda oggi in uno scontro diretto per il terzo posto, ultimo valido per andare ai Mondiali. All’andata ...